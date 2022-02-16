В Москве двух восьмимесячных детей нашли квартире в тяжелом состоянии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Двух восьмимесячных голодных братьев-близнецов нашли в московской квартире, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили", - сообщили в прокуратуре. Сейчас дети в тяжелом состоянии находятся в больнице.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей. "Они ранее лишались родительских прав в отношении других детей", - уточнили в прокуратуре.