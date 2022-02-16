В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве в отношении академика РАН Багаева

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Научный руководитель Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН, академик Сергей Багаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН, академика Сергея Багаева", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера с дочерней коммерческой структурой института, которой руководил академик Багаев. Все работы по контракту выполняли сотрудники ИЛФ СО РАН на оборудовании института. Следствие считает договор фиктивным.

В октябре 2021 года по данному эпизоду уголовное дело было возбуждено в отношении директора института Алексея Тайченачева. Как сообщал ТАСС источник, в институте прошли обыски. В конце января 2022 года против Тайченачева было возбуждено еще одно уголовное дело. По данным источника ТАСС, его подозревают в том, что он незаконно назначил дополнительные денежные выплаты научному руководителю института якобы за работу с государственной тайной. Однако его должность не предполагала допуска к таким данным. В результате, по версии следствия, научный руководитель института получил незаконную надбавку в размере более 400 тыс. рублей.