{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве в отношении академика РАН Багаева

По словам источника ТАСС, следствие считает, что в 2017 году с дочерней коммерческой структурой Института лазерной физики СО РАН, которой руководил Сергей Багаев, был заключен фиктивный договор

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Научный руководитель Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН, академик Сергей Багаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН, академика Сергея Багаева", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера с дочерней коммерческой структурой института, которой руководил академик Багаев. Все работы по контракту выполняли сотрудники ИЛФ СО РАН на оборудовании института. Следствие считает договор фиктивным.

В октябре 2021 года по данному эпизоду уголовное дело было возбуждено в отношении директора института Алексея Тайченачева. Как сообщал ТАСС источник, в институте прошли обыски. В конце января 2022 года против Тайченачева было возбуждено еще одно уголовное дело. По данным источника ТАСС, его подозревают в том, что он незаконно назначил дополнительные денежные выплаты научному руководителю института якобы за работу с государственной тайной. Однако его должность не предполагала допуска к таким данным. В результате, по версии следствия, научный руководитель института получил незаконную надбавку в размере более 400 тыс. рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
СК начал проверку по факту отравления людей неизвестным веществом на судне на Сахалине
По информации Единой дежурной диспетчерской службы Невельского городского округа, на плохое самочувствие пожаловались медикам 10 человек, четырех из них госпитализировали
Читать полностью