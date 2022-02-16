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В Карелии из-за аварии без воды остались 115 домов, школа, детсад и котельные

Для подвоза питьевой воды будут использовать машину из поселка Поросозеро и водовозные машины из Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 февраля. /ТАСС/. Прорыв на водопроводе в карельском городе Суоярви в среду привел к отключению холодной воды в 115 домах и пяти социально значимых объектах. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.

"В результате аварии на сетях водоснабжения произошло отключение холодного водоснабжения в части города Суоярви. Под отключение попадают 115 домов, 460 человек, из них детей - 175, социально значимые объекты - школа, детский сад, три котельные. Причина: прорыв на водопроводе диаметром 100 мм", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, место прорыва определено, запас воды в котельных позволяет продолжить работу в штатном режиме. Для подвоза питьевой воды людям будут использовать машину из поселка Поросозеро Суоярвского района, а также водовозные машины из Петрозаводска.

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