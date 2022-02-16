Суд оставил под арестом адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом по делу о мошенничестве адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Суд оставил без удовлетворения жалобу Квеидзе на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал представитель суда.

Мосгорсуд также оставил под арестом ее коллегу и еще одного фигуранта дела - адвоката Андрея Фоломейкина.

Квеидзе обвиняется в том, что похитила деньги клиентов, которым обещали смягчить наказание. Как следует из постановления Преображенского суда, ей вменяется два эпизода мошенничества.

Квеидзе и Фоломейкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.