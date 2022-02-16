СК начал проверку по факту отравления людей неизвестным веществом на судне на Сахалине

ТАСС, 16 февраля. Следователи проводят проверку по факту отравления людей неизвестным веществом во время работ на судне на Сахалине. В рамках проверки будут оценены действия ответственных за охрану труда. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по распространенному в средствах массовой информации сообщению об отравлении граждан ядовитыми парами на судне, находящемся вблизи Невельского морского порта", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Невельского городского округа, недомогание почувствовали 10 человек. Люди сообщили о кашле и удушье, их эвакуировали с судна и доставили в больницу. Медики оценили состояние отравившихся как средней степени тяжести и удовлетворительное. Четверо были госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение. В пресс-службе регионального Минздрава в среду агентству сообщили, что в больнице остаются четыре человека, их состояние среднее.

По данным следствия, в Невельскую центральную районную больницу обратились четверо работников ООО "Невельский морской торговый порт". Они пояснили, что им стало плохо во время производства работ по погрузке угля на иностранное судно Bordo Mavi. Врачи поставили им предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом.

"В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего события на предмет нарушений требований охраны труда в отношении работников ООО "Невельский морской торговый порт" (ч. 1 ст. 143 УК РФ). В ходе доследственой проверки правовая оценка будет дана не только действиям работников предприятия, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда работников", - говорится в сообщении.