Экс-прокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках

ТАСС, 16 февраля. Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Фалилеева задержали за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, которые выплачивали ему за покровительство и уход от проверок.

Владимир Фалилеев стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ.