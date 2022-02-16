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Экс-прокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках

Сообщается, что мужчина получал деньги от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток"

ТАСС, 16 февраля. Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Фалилеева задержали за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, которые выплачивали ему за покровительство и уход от проверок.

Владимир Фалилеев стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ.

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