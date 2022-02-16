Неизвестный "заминировал" 40 школ, аэропорты и налоговые инспекции в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" социальных объектов, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве. Как отметил ТАСС источник в правоохранительных органах, ни одна из угроз не подтвердилась.

"Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.