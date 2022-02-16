В Волгоградской области у коммерсанта изъяли фальшивую брендовую одежду на 15 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волжском Волгоградской области по факту продажи продукции без маркировки. У фигуранта изъяли фальшивую брендовую одежду и обувь общей стоимостью более 15 млн рублей. Об этом сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Волжском изъята фальшивая брендовая одежда и обувь общей стоимостью более 15 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 180 и ч. 2 ст. 171.1 УК РФ", - сказала она, добавив, что изъято более 28 тыс. предметов одежды и аксессуаров.

Незаконной торговлей контрафактными товарами - одеждой, обувью и другими кожгалантерейными изделиями - занимался 52-летний мужчина. Он попросил своего знакомого индивидуального предпринимателя арендовать помещение в торговом центре, где стал продавать товары без маркировки с логотипами известных брендов.