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Полиция задержала подозреваемого в избиении двух женщин в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в избиении двух женщин на автобусной остановке в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в городском УМВД.

"В отношении лица, причинившего телесные повреждения заявительнице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ ("Причинение средней тяжести вреда здоровью"). Подозреваемый 17-летний молодой человек был установлен и задержан", - сообщили в УМВД.

Ранее интернет-портал E1 опубликовал историю о том, что группа молодых людей приставала к девушке в автобусе, а когда она вышла на автобусной остановке, где ее встречала мама, то их обеих избили. По сообщениям читателей портала, группа молодых людей уже не первый раз пристает к людям.

К ситуации подключился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал всех, кто пострадал от действий молодых людей, сообщить ему об этом в личных сообщениях в Instagram.

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