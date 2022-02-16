Жителя Плесецка арестовали по подозрению в госизмене

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал жителя поселка Плесецк Архангельской области Рамиза Намазова по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде Москвы.

Хронология громких дел о госизмене и разглашении гостайны в отношении российских ученых

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", - сказали в суде, не уточнив иных деталей.

Ранее ТАСС пояснил источник в правоохранительных органах, что подозреваемый проживает неподалеку от космодрома в Плесецке. Как следует из открытых данных, Намазов некоторое время имел статус индивидуального предпринимателя.