Суд в Москве продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу о взятке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю, который обвиняется в даче крупной взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом ТАСС сообщила адвокат фигуранта Виктория Бурковская.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Борису Шпигелю на три месяца", - сказала она.

Защита будет обжаловать решение суда.

Экс-сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель обвиняется в даче взяток в 31 млн рублей бывшему губернатору Белозерцеву. Вину он не признает.

Ранее защита подала в Басманный суд ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, предпринимателю нужна срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде защитникам бизнесмена пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.