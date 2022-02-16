Экс-главе Антипинского НПЗ предъявили обвинение в покушении на мошенничество

ТЮМЕНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Обвинение в покушении на мошенничество предъявлено бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко, задержанному в Италии по запросу РФ. Его заочно арестовали, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Геннадию Лисовиченко заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе, добавив, что Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Лисовиченко на два месяца.

В пресс-службе уточнили, что адвокат обвиняемого обжаловал постановление о заключении своего подзащитного под стражу. "В ближайшие дни материалы должны поступить в апелляционную инстанцию - в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда", - пояснили там.

В августе 2019 года в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщали, что Лисовиченко объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В июне 2020 года Тверской суд Москвы по ходатайству МВД заочно арестовал его по делу о мошенничестве. По этому же делу также заочно арестован президент группы "Новый поток" Юрий Навражный.

О задержании Лисовиченко в Италии стало известно 2 февраля. Генпрокуратура РФ занимается вопросами экстрадиции.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.