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В Марий Эл в ДТП с грузовиком погибли два человека

Еще двоих госпитализировали

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и еще два госпитализированы в результате ДТП с грузовиком на трассе в Марий Эл. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"Утром 16 февраля в Звениговском районе на 18-м км автодороги Кокшайск - Красногорский произошло столкновение легковой и грузовой автомашин, в результате которого два человека погибли и двое получили травмы", - сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. От полученных травм на месте скончался водитель и пассажир легковой машины. Еще двое пассажиров доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специалисты экстренных служб. Обстоятельства устанавливаются.

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