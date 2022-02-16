В Сиднее мужчина погиб в результате нападении акулы

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Мужчина стал жертвой нападения акулы на юго-восточном побережье Сиднея в среду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном полицией штата Новый Южный Уэльс.

"Полиция проводит расследование после сообщений о нападении акулы на пловца на востоке Сиднея. Сотрудники экстренных служб прибыли на пляж Малабар в среду, 16 февраля, около 16:35 <...> и обнаружили человеческие останки в воде", - указано в сообщении полиции. Пляж и окрестности закрыты для посещений, полицейские проводят проверку и расследуют обстоятельства смерти человека.

По данным стражей порядка, этот случай стал первым смертельным нападением акулы в Сиднее с 1963 года. С начала 2022 года на континенте зарегистрировано четыре случая нападения акул на человека, три из них - в штате Новый Южный Уэльс и один в Западной Австралии.