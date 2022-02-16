Суд Екатеринбурга пересмотрит дело оправданных по обвинению в изнасиловании полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение дело трех полицейских, которые ранее были оправданы по обвинению в изнасиловании девушки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда в среду.

"Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и представления прокурора и заслушав мнения сторон, постановил отменить в отношении А. С. Бессарабова, В. К. Мустафина и В. А. Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга иным составом суда", - говорится в сообщении.

В июле 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 6,5 года, однако Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. После этого Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года три сотрудника полиции на служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу задержали и изнасиловали 22-летнюю девушку. После инцидента все трое были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника МВД, также были уволены их непосредственные руководители. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.