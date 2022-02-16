Суд назначил административные аресты двум пранкерам, имитировавшим приступы в метро Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих пранкеров, которые в вагонах столичного метро имитировали приступы, снимали их на видео, а затем выкладывали в социальные сети. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

На прошлой неделе полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факты нарушения общественного порядка в вагоне электропоездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. "Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Калужская" до станции "Новые Черемушки", молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Аналогичный эпизод с его участием произошел 2 февраля в вагоне поезда на станции "Калужская". В дальнейшем эти ролики были размещены в одной из соцсетей и распространились в средствах массовой информации. "В результате проведения проверочных мероприятий полицией Московского метрополитена нарушители общественного порядка - 20-летний и 25-летний жители столицы - задержаны и доставлены в отдел полиции", - добавили в главке.

В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении ("Мелкое хулиганство"). Суд назначил им административный арест сроком на пять и восемь суток.