В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Стая собак в Коркине Челябинской области напала в среду на девочку, она госпитализирована, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

Что делать при встрече со стаей собак

Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

"Прокуратура области организовала проверку по факту нападения 16 февраля стаи собак на 11-летнюю девочку на ул. Керамиков в Коркине. В результате нападения девочка получила травмы головы и тела. Она госпитализирована", - сказано в сообщении.

Прокуратурой будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства, регулирующего обращение с безнадзорными животными. Кроме того, будет дана оценка действиям иных уполномоченных органов и организаций. Прокуратурой поставлен на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной следственным органом.