В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Стая собак в Коркине Челябинской области напала в среду на девочку, она госпитализирована, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.
"Прокуратура области организовала проверку по факту нападения 16 февраля стаи собак на 11-летнюю девочку на ул. Керамиков в Коркине. В результате нападения девочка получила травмы головы и тела. Она госпитализирована", - сказано в сообщении.
Прокуратурой будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства, регулирующего обращение с безнадзорными животными. Кроме того, будет дана оценка действиям иных уполномоченных органов и организаций. Прокуратурой поставлен на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной следственным органом.