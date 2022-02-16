{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге возбудили дело после гибели двух подростков

Дело возбудили по статье о доведении до самоубийства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Два 15-летних подростка погибли в Петербурге, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После гибели подростков, парня и девушки, на проспекте Тореза возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, была обнаружена предсмертная записка. Известно также, что девушка пыталась покончить с собой в прошлом году.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Во Владимирской области вынесли приговор мужчине за пропаганду терроризма в соцсетях
Суд назначил ему наказание в виде двух лет тюрьмы
Читать полностью