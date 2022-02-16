В Петербурге возбудили дело после гибели двух подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Два 15-летних подростка погибли в Петербурге, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После гибели подростков, парня и девушки, на проспекте Тореза возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, была обнаружена предсмертная записка. Известно также, что девушка пыталась покончить с собой в прошлом году.