Экс-главу сельского поселения в Крыму приговорили к 300 часам обязательных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Сакский районный суд Крыма приговорил к 300 часам обязательных работ бывшего главу Молочненского сельского поселения, признав его виновным в халатности с причинением особо крупного ущерба почвам в границах водоохранной зоны Черного моря. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на один год", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что следственными органами расследуется уголовное дело о нарушении индивидуальным предпринимателем правил охраны окружающей среды, повлекшем тяжкие последствия. Расследование и фактическое возмещение причинение ущерба находится на контроле в прокуратуре.

По данным следствия, глава сельского поселения, находясь на местности и являясь очевидцем проведения земляных работ, не сообщил о совершаемых противоправных действиях в государственные органы. В результате был причинен ущерб почвам на сумму более 10 млн рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник подал в отставку. Чиновнику предъявлено обвинение. Правоохранительные органы проведут проверку решений, связанных с изменением генплана района. Также по поручению главы Крыма создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, которая будет проверять Сакский район.