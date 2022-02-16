В Москве женщина пострадала из-за резкого движения лифта в жилом доме

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате того, что лифт в жилом доме на севере Москвы с 21-го этажа резко поехал вниз, а затем обратно. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В жилом многоэтажном доме 7/1 на улице Дыбенко 24-летняя женщина пострадала после того, как лифт, на котором она доехала до 21-го этажа, дернулся и резко поехал вниз, а затем, проехав два этажа, остановился и поехал обратно на 22-й этаж. Женщина в результате упала, от чего получила ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пострадавшая обращалась за помощью к медикам, после оказания помощи была отпущена. "По данному факту проводится проверка", - добавил он.