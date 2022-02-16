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Прокуратура и СК займутся случаем избиения ребенка в центре развития в Красногорске

В СМИ ранее сообщали о жалобах родителей детей с особенностями развития на жестокое обращение в одном из городских центров развития

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком в центре развития в Красногорске. Об этом прокуратура Московской области сообщает в своем Telegram-канале.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, в эфире федерального канала сообщалось о жалобах родителей детей с особенностями развития на жестокое обращение в одном из центров развития в Красногорске. Ранее СМИ уже обращали внимание на сомнительные методы одного из специалистов по постановке речи. "На опубликованных видеокадрах специалист силой удерживает ребенка, бьет его куском сырого мяса по голове и рукам, осыпает мальчика мукой и кидает ему в лицо кофейные зерна, - сообщает СК. - Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. организовать проверку доводов, изложенных в СМИ, и выяснить все обстоятельства".

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