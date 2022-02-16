В Чебоксарах 18 школ эвакуировали из-за сообщений в правоохранительные органы

ТАСС, 16 февраля. Ученики и сотрудники 18 школ в Чебоксарах, а также студенты и преподаватели электромеханического колледжа эвакуированы в среду из-за поступивших в правоохранительные органы сообщений. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Характер сообщений в пресс-службе не уточнили. По информации ряда СМИ, они касаются минирования образовательных учреждений. Официально этот факт на данный момент в правоохранительных органах не подтвердили.

"Сегодня, 16 февраля, в 18 чебоксарских школах, а также в двух корпусах Межрегионального центра компетенций - Чебоксарского электромеханического колледжа (МЦК-ЧЭМК) проводятся эвакуационные мероприятия. Решение об эвакуации было принято на основании сообщений, поступивших в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.

Администрации образовательных учреждений вызвали службы быстрого реагирования. Дети и сотрудники были эвакуированы в ближайшие учреждения.

На данный момент поступившая информация проверяется. На местах работают представители правоохранительных органов.