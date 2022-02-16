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Рабочего придавило кабиной лифта в туберкулезном диспансере в Москве

Его госпитализировали с переломом позвоночника

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Рабочий из Узбекистана госпитализирован с переломом позвоночника после того, как его во время ремонта в лифтовой шахте в противотуберкулезном диспансере в Москве придавило кабиной лифта. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне в противотуберкулезном диспансере по улице Гончарова, дом 4. Во время выполнения ремонтных работ в лифтовой шахте кабина лифта начала движение, в результате чего придавала рабочего - 27-летнего гражданина Узбекистана. Пострадавший госпитализирован с переломом позвоночника", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

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