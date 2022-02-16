Глава хакерской группировки The Infraud признал вину и сотрудничает со следствием

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Основатель хакерской группировки The Infraud Organization Андрей Новак, объявленный ФБР США в розыск за кибермошенничество и арестованный в Москве, признал вину и готов сотрудничать со следствием. Об этом сказано в тексте его жалобы на арест, с текстом которой ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Новак и его адвокат просили отказать в ходатайстве о его заключении под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, поскольку обвиняемый не намерен скрываться или противодействовать следствию, признал вину, намерен сотрудничать со следствием. Он имеет на иждивении родителей, у которых тяжелые заболевания", - сказано в документе, который зачитала судья Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест Новака. Как отмечается в материалах, обвиняемый добровольно явился в орган следствия, написал явку с повинной, передал пароли к своим устройствам, дал изобличающие показания на других обвиняемых по делу и предоставил доступ к своим криптовалютным ящикам.

Участников The Infraud Organization, среди которых был и Новак, задержали сотрудники ФСБ России и других российских правоохранительных органов. По словам источника ТАСС, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации. Дело расследует следственный департамент МВД России. Тверской суд арестовал Новака до 18 марта. В СИЗО были отправлены еще трое предполагаемых членов группы - гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман. Официальными комментариями органов следствия, фигурантов уголовного дела и их защитников ТАСС не располагает.