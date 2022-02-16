Россиянка обманула гражданина Германии на 16,4 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве по заявлению гражданина Германии, который рассказал, что россиянка обманом выманила у него 16,4 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратился гражданин Германии. "Иностранец сообщил, что в 2020 году в интернете познакомился с девушкой, проживающей в России. В ходе переписки она сообщила о желании вступить с ним в брак, в связи с чем он неоднократно переводил ей деньги. Общая сумма переводов составила €200 тыс. (16,4 млн рублей)", - сказал собеседник агентства.

В январе текущего года заявитель получил электронное письмо от неизвестного, который представился врачом избранницы и сообщил о ее смерти в результате ДТП, что вызвало сомнения. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - добавил источник.