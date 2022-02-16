Житель Кургана получил год условно за призывы к насилию над правоохранительными органами

ТАСС, 16 февраля. Житель Кургана получил за призывы к насилию над правоохранительными органами год лишения свободы условно, он признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области о возбуждении в отношении 41-летнего злоумышленника уголовного дела.

"На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынесен приговор в отношении ранее несудимого 41-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет"). <…> Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, на два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что злоумышленник в сентябре 2021 года, являясь активным приверженцем экстремистских взглядов, со страницы с вымышленным именем разместил во "ВКонтакте" комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.