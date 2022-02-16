Мосгорсуд оставил в СИЗО главу хакерской группировки The Infraud

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение отправить под арест основателя хакерской группировки The Infraud Organization Андрея Новака, объявленного ФБР США в розыск за кибермошенничество и арестованного в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Новака на решение Тверского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 марта и решил оставить это решение без изменения, а жалобу адвоката Новака - без удовлетворения", - сказали в суде.

Участников The Infraud Organization, среди которых был и Новак, задержали сотрудники ФСБ России и других российских правоохранительных органов. По словам источника ТАСС, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации. Дело расследует следственный департамент МВД России.

В СИЗО были отправлены еще трое предполагаемых членов группы - гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман. Им предъявлены обвинения по ч. 2 с. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") и ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, все его фигурнаты полностью признали вину.

Официальными комментариями органов следствия, фигурантов уголовного дела и их защитников ТАСС не располагает.