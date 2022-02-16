Суд отказался отправить в СИЗО редактора Doxa за посещение врача без разрешения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в среду отказался ужесточить меру пресечения редактору студенческого издания Doxa Наталье Тышкевич за посещение зубного врача с нарушением условий содержания под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства ФСИН об ужесточении меры пресечения Наталье Тышкевич", - сказал собеседник агентства.

Основанием для просьбы ФСИН было посещение зубного врача без разрешения. Прокурор в суде высказался против изменения меры пресечения, назвав нарушение однократным и незначительным.

Мировой суд в Москве рассматривает по существу дело в отношении четверых редакторов по обвинению в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Заседания проходят в закрытом режиме в связи с санитарными мерами. Следствие вменяет Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.