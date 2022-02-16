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Суд отправил под домашний арест зампредседателя гордумы Воронежа по делу о мошенничестве

Мера пресечения будет действовать до 4 апреля

ТАСС, 16 февраля. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении зампредседателя Воронежской городской думы, который подозревается в мошенничестве на сумму 9,2 млн рублей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Воронежской области.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о депутате Воронежской городской думы Алексее Пинигине.

"Сегодня по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемого в мошенничестве мужчины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее следователи задержали заместителя председателя Воронежской городской думы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сообщалось, что в 2018 году он получил незаконное денежное вознаграждение в размере 9,2 млн рублей от директора коммерческой фирмы, которая выполняла работы по строительству соцобъекта в Грибановском районе Воронежской области. Взамен он обещал посодействовать в своевременной приемке и оплате выполненных работ, хотя в действительности не обладал полномочиями влиять на такие решения. Подозреваемый признал вину.

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