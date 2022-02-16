{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Находящийся в федеральном розыске мужчина сбежал из больницы в Балашихе после задержания

Проводится служебная проверка

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мужчина, находящийся в федеральном розыске по запросу МВД Киргизии, сбежал из больницы в Балашихе, куда его привезли для медосвидетельствования после задержания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание гражданина, совершившего побег из медицинского учреждения, в которое он был доставлен для проведения освидетельствования", - сказал собеседник агентства.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - добавили в пресс-службе.

В главке отметили, что ранее 30-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции в связи с тем, что находится в федеральном розыске по запросу МВД Киргизии за хулиганство.

Теги
Россия
На севере Петербурга третий день подряд массово "минируют" школы
Из-за сообщений о минировании на дистанционный формат обучения перевели около 40 школ в Калининском районе города
Читать полностью