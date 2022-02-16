Находящийся в федеральном розыске мужчина сбежал из больницы в Балашихе после задержания

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мужчина, находящийся в федеральном розыске по запросу МВД Киргизии, сбежал из больницы в Балашихе, куда его привезли для медосвидетельствования после задержания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание гражданина, совершившего побег из медицинского учреждения, в которое он был доставлен для проведения освидетельствования", - сказал собеседник агентства.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - добавили в пресс-службе.

В главке отметили, что ранее 30-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции в связи с тем, что находится в федеральном розыске по запросу МВД Киргизии за хулиганство.