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СК возбудил уголовное дело на самарского врача, оформлявшего COVID-сертификаты за взятки

Следователи выявили три эпизода преступной деятельности подозреваемой

САМАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача из Самары, подозреваемого в получении взяток за оформление сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

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"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении врача общей практики, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Получение взятки в размере, не превышающем десяти тыс. рублей")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, с 1 по 16 августа 2021 года подозреваемая, являясь врачом общей практики поликлинического отделения "Самарской медико-санитарной части № 2", систематически получала в качестве взятки денежные средства. За незаконное вознаграждение она вносила ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавирусной инфекции. Следователи выявили три эпизода преступной деятельности подозреваемой.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками областного ГУ МВД России.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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