В Казахстане задержали группу приверженцев деструктивного религиозного течения

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали группу приверженцев деструктивного религиозного течения, которые подозреваются в вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"16 февраля 2022 года в городе Нур-Султан КНБ Республики Казахстан в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

По данным комитета, двое из задержанных имеют судимости за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу. "При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъята экстремистская литература и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются", - отметили в ведомстве.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.