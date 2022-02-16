ФСБ возбудила уголовное дело в отношении руководителя сети МФЦ Коми

СЫКТЫВКАР, 16 февраля. /ТАСС/. Руководитель госучреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми", которое управляет сетью МФЦ в регионе, Наталья Жегунова подозревается в присвоении и растрате под видом премиальных выплат. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Коми.

"УФСБ России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ГАУ Республики Коми "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата")", - сообщили в пресс-службе.