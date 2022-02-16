Очаг АЧС выявили в хозяйстве предпринимателя в поселке в Саратовской области

ТАСС, 16 февраля. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в хозяйстве индивидуального предпринимателя в саратовском поселке Тепличный. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

"Управление Россельхознадзора сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской области <…> обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней в хозяйстве ИП, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории МО "Город Саратов" пос. Тепличный", - сказано в сообщении.

В настоящее время в регионе проводятся все необходимые предусмотренные "ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней".

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.