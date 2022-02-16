Три человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении на федеральной трассе М-8 Москва - Архангельск Daewoo и грузового автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

"По предварительным данным, водитель автомашины Daewoo, двигаясь в сторону Москвы, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Погибшие - взрослые. Авария произошла на 1139-м км автодороги М-8 в районе деревни Новинки Холмогорского района", - сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи.