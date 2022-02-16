Глава СК поручил проверить законность пребывания в РФ ранившего полицейских мужчины

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился проверить законность пребывания на территории России уроженца Таджикистана, ранившего ножом двух полицейских в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить законность и основания пребывания подозреваемого на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое сотрудников столичной полиции получили ножевые ранения при задержании 23-летнего подозреваемого в краже. Источник ТАСС сообщал, что подозреваемым оказался уроженец Таджикистана. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти").