На Украине заявили, что DDoS-атака на государственные сайты продолжается вторые сутки

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Масштабная DDoS-атака на государственные сетевые ресурсы Украины взята под контроль, но ее организаторы продолжают попытки вызвать сбои в их работе. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Виктор Жора.

"Сейчас ситуация полностью контролируемая, атака продолжается. Средние показатели мощности атаки, которые фиксирует Система защищенного доступа к сети интернет Госспецсвязи, достигают десятков Гбит/с", - сообщил он.

Жора добавил, что специалисты Госспецсвязи зафиксировали "целый перечень технологий атак на веб-ресурсы". "Атака длится вторые сутки", - отметил он. Вместе с тем, по словам замглавы ведомства, ресурсы, которые являются мишенью кибератак, работают.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что в среду предпринимаются попытки "второй волны кибератак". "Мы готовы к любому сценарию, все ответственные органы скоординированы", - заверил он.

В свою очередь в Совете национальной безопасности и обороны Украины констатировали, что DDoS-атаки на сайты банков и государственных структур Украины 15 февраля не вызвали финансовых потерь. "Эту DDoS-атаку мы классифицируем как информационно-психологическую, направленную на влияние на население, чтобы показать отсутствие доступа к информационным электронным ресурсам, которые представляют государство и финансовые учреждения", - сказал на брифинге замсекретаря Совбеза Сергей Демедюк.

DDоS-атака на сайты госбанков Украины, сайт Минобороны и страницу вооруженных сил произошла во вторник.