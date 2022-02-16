{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК РФ возбудил дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей Донбасса

Среди останков есть тела женщин разного возраста

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело об обнаружении массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК, в августе - октябре 2021 года в районе города Снежное, поселка городского типа Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронения. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Среди останков есть тела женщин разного возраста.

"Главным следственным управлением СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", - сообщает ведомство.

Теги
УкраинаРоссия
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании ДТП с пенсионеркой в Симферополе
Инцидент произошел 14 февраля
Читать полностью