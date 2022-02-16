Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании ДТП с пенсионеркой в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Василию Цаплину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщается на сайте СК.

В местных СМИ и соцсетях в среду появились сообщения со ссылками на различные источники, что депутат за рулем BMW сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. Членство депутата парламента Крыма Игоря Буданова в партии "Единая Россия" приостановлено до выяснения обстоятельств. Также сообщалось, что в 2013 году Буданов сбил ребенка и позже признал свою вину.

"По версии следствия, 14 февраля 2022 года в городе Симферополе водитель, управлявший автомобилем марки BMW, совершил наезд на пожилую женщину. Позже она умерла в больнице. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят автомобиль, который осмотрен с применением криминалистической техники. В ближайшее время планируется проведение автотехнической, судебно-медицинской, биологической и генетической экспертиз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.