СК возбудил уголовное дело после стрельбы, которую устроил подросток в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после стрельбы, устроенной подростком на детской площадке в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что 1 января 2022 года в ночное время 17-летний житель Севастополя, находясь на детской площадке во дворе дома 5 по улице Тараса Шевченко, произвел не менее 10 выстрелов из охолощенного оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. После этого подросток разместил в социальных сетях видеоролик с записью своих противоправных действий. <...> По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", предполагает до семи лет лишения свободы).

"По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю инициировано перед прокурором города изъятие материалов доследственной проверки из УМВД по городу Севастополю в производство следственных органов СК РФ. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым", - добавили в ведомстве.