Гособвинение просит 12 лет колонии для бывшего мэра Кирова Владимира Быкова

КИРОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Гособвинение запросило наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 30 млн рублей бывшему главе Кирова Владимиру Быкову, обвиняемому в мошенничестве с землей в парке Победы, получении взяток, а также растрате бюджетных средств. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Государственные обвинители прокуратуры Кировской области выступили в прениях по уголовному делу бывшего главы города Кирова, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений. По итогам представления доказательств вины Быкова государственные обвинители прокуратуры Кировской области ориентировали суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размер 30 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок семь лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Быков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, растрате денежных средств в особо крупном размере, а также получении взятки.

Владимир Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По версии следствия, в период с 2010 по 2018 год Быков через посредника получил взятки на сумму более 9 млн рублей за незаконное бездействие при организации поставок топлива в акционерное общество "АТП", а также за обеспечение заключения с обществом с ограниченной ответственностью "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение и поставку оборудования. Кроме того, следователи полагают, что Быков содействовал хищению у АО "АТП" более 22 млн рублей, совершенному путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в предпринимательской сфере.

Кроме того, в сговоре с учредителем ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Быков, по версии следствия, совершил мошенничество при приобретении обществом права на земельный участок в Кирове, который впоследствии был реализован по рыночной цене, более чем в 400 раз превышающей размер оплаты, фактически произведенной ООО "КЗОРС" в бюджет города, чем причинили муниципальному образованию "Город Киров" ущерб на сумму не менее 165 млн рублей.

Подсудимому инкриминируется также растрата денежных средств, вверенных руководителям ООО "Электронный проездной" и МБУ "ЦДС", на сумму не менее 34 млн рублей, путем заключения договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг с подконтрольными фирмами по завышенным ценам в ходе организации модернизации системы диспетчерского управления и контроля за работой городского транспорта общего пользования и оплаты проезда.