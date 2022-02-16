Самолет Сочи - Москва вернулся с взлетной полосы на стоянку из-за недомогания пассажира

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Самолет, готовившийся к вылету из Сочи в Москву, вернулся на место стоянки со взлетной полосы из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщает в среду пресс-служба международного аэропорта Сочи.

"16 февраля от экипажа рейса Сочи - Москва (Шереметьево) авиакомпании Nordwind при подготовке к вылету поступила информация о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров и вызове медиков на борт воздушного судна. Причиной стало плохое самочувствие мужчины 1993 года рождения. Воздушное судно вернулось на место стоянки", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что медики аэропорта Сочи оказали пассажиру необходимую помощь и вызвали городскую бригаду скорой помощи. Молодой человек был госпитализирован.

После снятия с борта пассажира самолет вылетел в Москву.