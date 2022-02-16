Обвиняемая в истязании двух приемных детей в Туле признала вину

ТУЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Жительница Тулы, которую в мае 2021 года арестовали по подозрению в истязании на протяжении полутора лет двух приемных детей, полностью признала вину. Первое заседание в отношении обвиняемой назначено на 24 февраля, сообщила в среду пресс-служба управления судебного департамента в Тульской области.

"В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в совершении преступлений признала полностью. <...> Предварительное (закрытое) судебное заседание назначено на 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что женщина в 2019-2021 годах являлась попечителем одного ребенка и опекуном второго. Она, будучи недовольной их поведением, жестоко с ними обращалась, систематически избивала, скрывала от медработников получения детьми травм. В результате ее действий было неизгладимо обезображено лицо одного из детей.

Женщина обвиняется по пунктам "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия"), пункту "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением"), пунктам "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев").

26 мая 2021 года женщину задержали в связи с возбуждением уголовного дела, а 27 мая арестовали. Первоначально сообщалось, что истязаниям подвергался один ребенок.