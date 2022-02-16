В Брянске задержали двух человек по подозрению в мошенничестве

ТАСС, 16 февраля. Сотрудники полиции задержали в Брянске двух жителей Новосибирска, подозреваемых в дистанционном мошенничестве, ущерб от которого составил 2,7 млн рублей. Возбуждено дело, сообщила в среду пресс-служба управления МВД России по Брянской области.

"В производстве следственного управления УМВД России по Брянску находится уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителей Новосибирска 26 и 28 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчины, действуя в группе и представляясь работниками банковских организаций и правоохранительных органов, убедили восемь жителей Брянской области перевести их сбережения на безопасный счет. Для этого они использовали подмененные номера, общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей. "Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ", - добавили в сообщении, отметив, что личности остальных участников группы на данный момент устанавливаются.