Ограбленный житель Перми при опросе напал с ножом на полицейского

ПЕРМЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Заявивший о краже житель Перми, по предварительной информации, напал с ножом на прибывшего для опроса сотрудника полиции и в ответ был убит. Об этом сообщили ТАСС в среду пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Предварительно установлено, в отдел полиции №3 (дислокация Кировский район) УМВД России по Перми поступило сообщение о квартирной краже на ул. Сысольская. На место происшествия был направлен оперуполномоченный для опроса потерпевшего. В момент беседы хозяин квартиры схватил кухонный нож и пытался нанести сотруднику полиции ранение. Для пресечения противоправного деяния оперативный сотрудник применил в отношении нападавшего физическую силу, после чего гражданин потерял сознание. Незамедлительно сотрудником была оказана первая помощь и вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины", - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе ГУ МВД уточнили, что в настоящее время проводится проверка. В случае установления вины оперуполномоченный будет уволен из органов внутренних дел.