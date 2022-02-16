После опрокидывания аэролодки на реке под Псковом возбудили дело

ПСКОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания аэролодки в акватории реки Большая Толба в Псковской области, где в результате инцидента погиб один человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК РФ.

Ранее ТАСС сообщал об инциденте вблизи населенного пункта Толбица. 15 февраля произошло опрокидывание аэролодки "Бриз-600". В момент ЧП на судне находились девять человек, один погиб. По данным МЧС, восемь человек самостоятельно выбрались на берег и были доставлены местным жителем на остров имени Залита.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в связи с происшествием на реке Большая Толба возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 15 февраля транспортное средство под управлением его владельца следовало по акватории реки Большая Толба на остров Залита. "По ходу движения произошло столкновение с льдиной, в результате чего аэролодка накренилась и часть пассажиров оказалась в воде. Судоводитель и граждане, находившиеся на борту, смогли оперативно извлечь из воды оказавшихся в воде людей, но один из мужчин оказался в условиях, несовместимых с жизнью, и погиб", - говорится в сообщении.