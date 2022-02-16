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Женщина и двое детей пострадали в ДТП на ЦКАД

Их с различными травмами доставили в медучреждения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Большегруз и легковая машина столкнулись на ЦКАД, в результате госпитализированы женщина и двое детей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 234-м км ЦКАД произошло столкновение большегруза и автомобиля Audi. В результате происшествия в легковушке пострадала женщина-водитель и двое детей - 2 года и 10 лет, с различными травмами они доставлены в медучреждения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что на месте работают автоинспекторы. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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