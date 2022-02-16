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После пожара в многоэтажке под Псковом госпитализировали двоих детей

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки

ПСКОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома в городе Великие Луки Псковской области. Дети госпитализированы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

"В городе Великие Луки, проспект Ленина, д.13, в многоквартирном жилом доме произошел пожар в двухкомнатной квартире, в результате пожара в комнате 3х3 м огнем поврежден диван, стена и потолок, во второй комнате оплавилась потолочная отделка по всей площади, квартира вся закопчена. Пострадали два ребенка, были доставлены в ГБУЗ "Великолукская ДГБ", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в электророзетке в комнате.

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