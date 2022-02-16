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Источник: политолог Валерий Соловей доставлен в СК для проведения следственных действий

Они проходят в рамках уголовного дела по статье об экстремизме
Валерий Соловей Михаил Терещенко/ТАСС
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Валерий Соловей
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Политолог и общественный деятель Валерий Соловей доставлен в СК для проведения следственных действий. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время Валерий Соловей доставлен в СК, где проводятся следственные действий в рамках уголовного дела по статье об экстремизме", - сказал собеседник агентства.

Валерий Соловей - доктор исторических наук, политолог и общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО.

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