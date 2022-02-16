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Торговый центр "Мега Теплый стан" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Также до этого поступали сообщения о минировании социальных объектов, в том числе больниц и школ в столице

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей торгового центра "Мега Теплый стан" на Калужском шоссе в Москве эвакуируют. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В настоящее время проводится эвакуация всех сотрудников и посетителей ТЦ "Мега Теплый стан" на Калужском шоссе. По предварительным данным, причиной стало сообщение с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду неизвестный сообщил о минировании социальных объектов, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве. Информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

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